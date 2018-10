Tomcraft heute im Fantasy

Bensheim.Thomas Brückner, besser bekannt als Tomcraft, startet in die nächste Dekade seiner Karriere. Viele erinnert sein Name an seinen Club-Hit Loneliness, der 2002 veröffentlicht wurde und die Top-10-Charts der Welt stürmte. In England schoss die Nummer innerhalb von zehn Tagen auf Platz ein. Am heutigen Freitag (5.) legt Tomcraft ab 22.30 Uhr im Fantasy am Beauner Platz auf.

Angefangen hat er in der frühen 90er Jahren mit einem eigenen Plattenladen in München. Darauf folgte eine Residency in Münchens erstem Techno-Club, bis zu Auftritten auf der Berliner Loveparade vor über 1,3 Millionen Menschen und weltweiten Touren. Er war und ist immer authentisch und direkt an der musikalischen Front.

Seine gewaltigen Bewegungen und seine Bühnenpräsenz sind legendär und zeichnen ihn und seine spektakulären Shows aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018