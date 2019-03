Tour durch den Niederwald

Bensheim.Zu einem Rundgang in den Niederwald lädt die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) interessierte Bürger ein. Der Rundgang startet am Freitag (15.) um 15.30 Uhr am Anglerheim am Niederwaldsee. Der Rundweg mit dem zuständigen Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt von knapp drei Kilometern dauert zwei bis zweieinhalb Stunden. Für die Wanderung wird festes Schuhwerk empfohlen.

Die Trockenheit insbesondere des vergangenen Sommers und neue Krankheiten machen dem Niederwald bei Fehlheim zu schaffen. Aus diesem Grunde werden umfangreiche Waldpflegemaßnahmen erforderlich, die auf den ersten Blick nicht immer nachvollziehbar seien und auf Kritik stoßen. „Vor Ort wollen wir uns die Maßnahmen vom Revierförster erläutern lassen“, erklärt weist Stadtverordneter Franz Apfel.

Vertreter der Naturschutzverbände und interessierte Bürger sind zu dem Rundgang eingeladen. red

