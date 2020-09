Tourist-Info seit einem Jahr am neuen Ort

Bensheim.Seit einem Jahr ist die Tourist-Information der Stadt Bensheim nun in ihren neuen Räumen in der „Bretzel“ in der Hauptstraße 53 untergebracht. Mit mehr Platz und in repräsentativem Ambiente begrüßt das Team der Tourist-Info Gäste der Stadt, beantwortet Fragen oder verkauft Tickets für Kulturveranstaltungen sowie Souvenirs mit dem Aufdruck der „Fraa vun Bensem“.

Für Besucher, die Bensheim individuell erkunden möchten, gibt es ein neues Angebot: Zwei E-Scooter ergänzen nun den Leih-Fuhrpark der Tourist-Info, der bisher bereits zwei E-Bikes umfasste. Gästen, die Bensheim lieber im Rahmen von Führungen erleben möchten, stehen verschiedene thematische Rundgänge zur Wahl. Sie finden derzeit wegen der Abstands- und Hygieneregeln in kleinen Gruppen statt.

Die beliebten Stadtführungen mussten noch vor einigen Monaten coronabedingt pausieren. Die Stadt Bensheim hat sich hier als innovativer Gastgeber gezeigt und digitale Varianten der Rundgänge aufgelegt: In den etwa fünf- bis zehnminütigen Videos präsentieren Bensheimer Gästeführer verschiedene Aspekte der Stadt.

Großen Anklang gefunden

Die fünf Filme haben vor allem über den Facebook-Auftritt der Stadt großen Anklang gefunden und sind auch weiterhin auf dem Youtube-Kanal „Bensheimerleben“ zu sehen, heißt es aus dem Rathaus.

„Im ersten Jahr der Tourist-Info in den neuen Räumen ist viel passiert – vor allem mussten und müssen wir die Herausforderungen der Corona-Krise bewältigen. Ich freue mich über ein motiviertes Team, das auch vor diesem Hintergrund immer wieder neue Impulse für den Tourismus in Bensheim setzt“, so Bürgermeister Rolf Richter.

Neben den eigenen Angeboten beteiligen sich die Bensheimer Tourismuswerber auch federführend an verschiedenen regionalen Kampagnen – darunter etwa die Präsentation von Wander- oder Radwegen an der Bergstraße.

Die Tourist-Info in der Hauptstraße 53 ist montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichbar ist das Team unter 06251/869610-1, per Mail unter touristinfo@bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020