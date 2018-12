Tourist-Info soll umziehen

Bensheim. Neuer Standort für die Tourist-Information: Die Anlaufstelle für Bensheimer Gäste soll in die Hauptstraße 53 umziehen. Dort befindet sich im Erdgeschoss noch bis Ende März der Generationentreff. Zum 1. April will der Verein um Vorsitzende Erika Roß allerdings - wie berichtet - sein Engagement beenden.

Im Haupt- und Finanzausschuss am Montag wurde nun bekannt, dass die Verwaltung an einer Nachfolgelösung für die Räumlichkeiten arbeitet. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus gehört seit 1984 der Stadt und zeichnet sich nicht nur durch eine gute Lage, sondern auch durch eine ausgezeichneten Zustand aus. 25 000 Euro wurden für einen möglichen Umzug in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

„Eine vernünftige Lösung“, kommentierte Tobias Heinz (CDU) das Vorhaben. Der Vorsitzende des Ausschusses erinnerte daran, dass die Tourist-Info in der Alten Faktorei unter den beengten Verhältnissen zu leiden habe. Im Erdgeschoss teilt man sich den nicht besonders üppigen Platz mit dem Bürgerbüro und einem Servicepunkt der GGEW AG. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.12.2018