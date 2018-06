Anzeige

Auerbach.Auch die Parksituation am Fürstenlager war Thema im ortsbeirat Auerbach. Es laufen Grundstücksverhandlungen und Prüfungen hinter den Kulissen. Indes ist der Bereich in der oberen Bachgasse weiterhin stark belastet, vor allem an den Wochenenden werden Fahrzeuge auf beiden Seiten der Mühltalstraße abgestellt. Das bremst den Durchgangsverkehr bisweilen gefährlich aus und nervt Anwohner.

Ein taugliches Gesamtkonzept lässt auf sich warten. Der Ankauf von Grundstücken vor Ort wäre teuer, dies hatte in der Vergangenheit im Magistrat immer wieder Diskussionen ausgelöst. Der Ortsbeirat hat das Thema in seine Haushaltsberatungen aufgenommen. Ein weiterer Parkplatz werde das Problem ebenfalls nicht vollständig lösen können, sagte Ortsvorsteher Robert Schlappner. Auch ein Shuttlebus wurde ins Gespräch gebracht. tr