Traditionsverein mit viel Engagement

Bensheim.Die Themen waren wieder einmal vielfältig bei der Hauptversammlung des Traditionsvereins Oald Bensem. Nach der Begrüßung der Mitglieder und Ehrenmitglieder durch den Vorsitzenden Heinz Walter berichteten der Vorstand und die Gruppenleiter über das abgelaufene Vereinsjahr. Zusammenfassend ergaben diese Berichte eine umfassende Rückblende auf das Jahr 2017 mit einer Vielzahl von Auftritten der Bürgerwehr, des Spielmannszuges und der Biedermeiergruppe.

Ein starkes Rückgrat bei den Veranstaltungen bildet die Bürgerwehr. Neben den wiederkehrenden Terminen wie Neujahrsschießen mit mehr als 60 Teilnehmern, Mundartabend, „Sauberhaftes Bensheim“oder Eröffnung des Weinmarktes in Heppenheim, nahmen die Mitglieder der Heimatvereinigung Oald Bensem am Vereinspokalschießen bei der PSG Auerbach, der Aufstiegsfeier der Flames, dem Umzug zu dem Jubiläum 650 Jahre Gadernheim sowie dem Stadtjubiläum 1250 Jahre Bürstadt und Aufmarsch zum Oktoberfest in Bensheim teil.

Natürlich ist das alljährliche Winzerfest mit vielen Auftritten und Terminen der Höhepunkt für alle Abteilungen des Vereines, bei dem auch der Aktivposten, die Fraa vun Bensem Doris Walter, eine große Rolle spielt. Für sie steht eine stattliche Anzahl von öffentlichen Terminen vom Neujahrsempfang bis hin zu Terminen in Schulen, Kindergärten über das Jahr hinweg an.