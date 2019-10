Bensheim.Die Tragluftseilhalle des TC Bensheim muss erneuert werden. Die 20 Jahre alte Konstruktion ist anfällig für Risse und verliert zunehmend an Isolierung, teilte die Stadtverwaltung mit. Heizung und Belüftung entsprechen darüber hinaus nicht mehr dem Stand der Technik. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf 246 650 Euro. Der Verein hat deshalb einen städtischen Zuschuss beantragt. Im Sozialausschuss am Mittwochabend stimmte das Gremium einstimmig dafür, den Club mit 5100 Euro zu unterstützen – es ist der Höchstbetrag, der in solchen Fällen vergeben werden kann. Geld gibt es zudem von Land, Kreis und dem Landessportbund. Zudem muss der TC Eigenmittel einsetzen und – so steht es in der Verwaltungsvorlage – einen Kredit aufnehmen. Die finale Entscheidung über den städtischen Zuschuss muss das Stadtparlament am 7. November treffen. Es ist aber davon auszugehen, dass es keinen Gegenwind geben wird. dr/Bild: Funck

