Bensheim.Ab nächsten Dienstag (17.) können auch in Bensheim wieder die Weichen für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens gestellt werden. Wird er Aufwärtstrend der letzten Jahre weitergehen? Bei aller Freude ist das Sportabzeichen auch mit Mühe und Schweiß verbunden, schreiben die Organisatoren.

Für die Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes sind Leistungen in den Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination zu erbringen. Abgesehen vom Mindestalter von sechs Jahren gibt es keine Altersbegrenzung, wohl aber sollte gute Gesundheit, gegebenenfalls durch ein Check-up beim Arzt geprüft, gegeben sein.

In jeder der genannten Disziplingruppen ist mindestens eine Leistung auf der Stufe Bronze zu erbringen, wobei Bronze ein Punkt, Silber zwei Punkte und Gold drei Punkte bedeuten. Die Gesamtzahl der Punkte in den vier Gruppen ergibt dann das zu erwerbende Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold.