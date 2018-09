Trainingscamp mit Meister Wang

Bensheim.Der chinesische Großmeister Wang Zhi Xiang kommt erneut nach Bensheim. Auf Einladung des VfL Bensheim und der Taiji-Schule am Neuhof gastiert er vom 18. bis 23. September in der Stadt. Wer Interesse an Taiji und Qi Gong hat, bekommt damit Gelegenheit, diese Sportarten mit Wang persönlich zu üben.

Den Anfang macht ein Meditations-Kurs am Dienstag, 18. September. Am Wochenende (22. und 23. September) stehen an beiden Tagen Workshops für Qi Gong und Taijiquan Yangstil auf der Tagesordnung. Diese sanften Bewegungsabfolgen dienen nicht nur der Stärkung der Beweglichkeit, sondern wirken sich wohltuend auf die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden aus.

Verschiedene Kurse

Taiji-Liebhaber dürfen sich an allen Tagen auf Kurse freuen. Geübt werden die erste Form (Mittwoch, 19. September) und die zweite Form (Donnerstag, 20 September) des Yang-Stils, und eine schnelle erste Form (Freitag, 21. September), jeweils 19 bis 21 Uhr.

Veranstaltungsort ist das Trainingscenter in der Bensheimer Neuhofstraße 5. Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet man auf den Webseiten der Veranstalter: http://www.vfl-taichi.de/ und http://www.taiji-am-neuhof.com/. red

