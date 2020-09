Bensheim.Die Vergleiche zwischen der Bergstraße und Italien sind hinlänglich bekannt. „Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden“, soll Kaiser Jospeh II. im Frühjahr 1764 ausgerufen haben, als er unter anderem zwischen Zwingenberg und Heppenheim unterwegs war. Der Tourismusservice hatte sich die historische Vorlage unlängst mal wieder als Slogan auf die Fahne geschrieben. BA-Leserin Susanne Sartorius hat nun einen kleinen Fotobeweis geliefert.

„Trauben wie in Italien“ betitelte sie ihr Bild, das sie in den Weinbergen zwischen Bensheim und Heppenheim aufgenommen hat. Wer will bei solch einem Anblick schon widersprechen? dr/Bild: Sartorius

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.09.2020