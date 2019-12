Trauer um Elisabeth Kilian

Elisabeth Kilian an ihrem 99. Geburtstag im Februar. © Neu

Bensheim.Nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag ist Elisabeth Kilian verstorben. Die Ehefrau des ehemaligen Bensheimer Bürgermeisters Wilhelm Kilian war bis ins hohe Alter geistig rege und körperlich aktiv.

Elisabeth Kilian (geb. Rech) kam am 10. Februar 1920 in Wandern bei Trier zur Welt. Nach der Schule absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete später beim Arbeitsamt. 1942 heiratete sie Wilhelm Kilian und folgte ihrem Mann nach dem Krieg in seinen Heimatort Fürth im Odenwald, später folgte der Umzug nach Bensheim.

1954 wurde Wilhelm Kilian zum Bensheimer Bürgermeister gewählt – und Elisabeth Kilian war plötzlich „First Lady“ mit all den dazugehörigen Aufgaben. Eine Herzensangelegenheit von ihr waren stets die Städtepartnerschaften, vor allem mit Frankreich. Die Verstorbene war neben dem Engagement in den Bensheimer Partnerschaftsvereinen auch in der Europaunion aktiv und dort stellvertretende Kreisvorsitzende. 2010 bekam sie für ihre Verdienste um die Völkerverständigung die Europamedaille verliehen.

Trotz der vielen Verpflichtungen und der wachsenden Familie hatte Elisabeth Kilian Zeit für ihre sportlichen Hobbys und war Gründungsmitglied beim Neuanfang des TC Blau-Weiß Bensheim im Jahre 1950. Den Tennisschläger legte sie erst mit 86 Jahren zur Seite, um sich aber weiter ihrer zweiten sportlichen Leidenschaft – dem Schwimmen – zu widmen. Elisabeth Kilian ging bis vor wenigen Jahren jeden Tag ins Schwimmbad oder an den Badesee.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes 1972 wurde Elisabeth Kilian bereits mit 52 Jahren Witwe. Halt gab ihr die Familie – neben den drei Töchtern waren das zuletzt vier Enkel und acht Urenkel.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Freitag (13.) um 10 Uhr auf dem Friedhof Bensheim-Mitte statt. red

