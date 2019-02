Trauer um Fred Stumpf

Bensheim.Mit großer Betroffenheit musste der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim – Mohács zur Kenntnis nehmen, dass am vorigen Mittwoch sein Ehrenmitglied Fred Stumpf im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Zwar war es um Fred Stumpf in letzter Zeit ruhiger geworden, zu sehr plagten ihn doch die Gebrechen des Alters, doch nahm er nach wie vor regen Anteil am Vereinsgeschehen des Freundeskreises.

27 Jahre gehörte er dem Freundeskreis an, davon war er fast 20 Jahre in verantwortungsvoller Position als Kassenwart und Rechner. Er war als Kassenwart geradezu prädestiniert, zumal er von Berufs wegen als Bankfachmann den sorgsamen Umgang mit Geld gewohnt war. Stumpf hat immer hinterfragt, für was Geld benötigt wird und war nur dann „spendabel“, wenn es der Unterstützung der ungarischen Freunde gedient hatte. Für sein fast 20-jähriges Engagement hatte der Vorstand einstimmig beschlossen, Fred Stumpf zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Stumpf war aber nicht nur in seinem partnerschaftlichen Freundeskreis aktiv, sein bürgerschaftliches Engagement war breitgefächert. Dabei nahm er sich auch den früheren SPD-Bundesvorsitzenden und vierten Bundeskanzler Willi Brandt zum Vorbild, der unter dem Motto „Wandel durch Annäherung“ eine neue Ostpolitik und mit den Ostverträgen einen Kurs der Entspannung und des Ausgleichs einläutete. Fred Stumpf wurde 1986 erstmals für die Sozialdemokraten in die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Diesem Gremium gehörte er bis ins Jahr 2001 an. Acht Jahre, von 1993 bis 2001, war Fred Stumpf Mitglied im Sozialausschuss, und zehn Jahre, von 2001 bis 2011, gehörte er als gewählter SPD-Vertreter dem Ortsbeirat West an. Im Mai 2011 wurde Fred Stumpfs Engagement mit dem Titel „Ehrenstadtverordneter“ gewürdigt.

Fred Stumpfs Einsatz galt aber auch bei der Arbeiterwohlfahrt, als deren Hauptaugenmerk noch auf der Unterstützung sozial schlechter gestellter Menschen lag. Einen Ausgleich zu seinem Beruf und seinen vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben fand er bei den Bensheimer „Kirchbergspatzen“, die in ihrer Glanzzeit nationale und internationale Beachtung fanden und durch die Arrangements ihres Komponisten das Interesse an Stadt und Region weckten.

Viele Menschen in Bensheim trauern mit seiner Ehefrau, seinem Sohn und Schwiegertochter um Fred Stumpf. mül

