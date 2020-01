Trauer um Georg Stolle

Fünfte Jahreszeit

In Windeseile im Fastnachtsfieber

Bärbel und Dieter Löffler haben einen Logenplatz an diesem Samstagvormittag. Und nicht nur das, den beiden kommt wenig später noch eine tragende Rolle in dem Spektakel zu, das sich kurz nach 11 vor der Bäckerei Rauen in der ...