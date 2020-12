Trauer um Prinz Maynolf

Schönberg/Erbach.Am Dienstag starb in Erbach Maynolf Prinz zu Erbach-Schönberg im Alter von 84 Jahren. Er hatte 53 Jahre mit seiner Familie in Bad König gelebt. Die Kindheit hatte er auf Schloss Schönberg verbracht. Er hinterlässt seine Frau Solveig, seinen Sohn Peter und seine Tochter Isabelle sowie sechs Enkel.

Heimatgeschichte und vor allem der Einfluss der fürstlichen Familie Erbach-Schönberg und der Battenberger in der Region waren sein Steckenpferd. Er unterstützte zahllose Heimatforscher, Studenten und Schüler mit seinem Wissen und seiner Literatur.

Gerne erzählte er als Zeitzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Viele, die sein geschichtliches Interesse teilten, konnten sich über seine Unterstützung freuen. Und der eine oder andere hat vielleicht noch eine der Kopien mit dem Stempel „Privatarchiv“ in seinen Unterlagen. Noch Stunden vor seinem Tod erreichte ihn eine Anfrage zur Geschichte des Schönberger Schlossparkes.

Privat liebte er von Jugend an Motorräder und Autos – eine Leidenschaft, die er als Automobilkaufmann zum Beruf machte. Einige ältere Erbacher werden sich noch an seine Tankstelle erinnern, wo er wegen seines adligen Namens in Anlehnung an die damals beliebte Fernsehserie „Graf Yoster“ genannt wurde. Zuletzt war er als Zuschauer bei historischen Rennen ein gerngesehener Gast im Fahrerlager des Gotcha Historic Racing Teams.

Seine zweite große Liebe waren seine Hunde. Schon in der Kindheit sprangen Rascal, Dux und Illa mit ihm durch den Schönberger Schlosspark, da die Familie traditionell immer vierbeinige Freunde hatte. Jetzt hinterlässt er eine kleine Spaniel-Hündin namens Jolie. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020