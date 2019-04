Bensheim.Die Nachricht, dass die Geburtsstation des Heilig-Geist-Hospitals bald geschlossen wird, beschäftigt die Bergsträßer. Auf der Facebookseite des Bergsträßer Anzeigers schrieben viele Nutzer ihre Meinung zum Thema.

Unverständnis, Trauer und viele Fragen wurden in den über 150 Kommentaren unter dem BA-Facebookbeitrag geäußert: Facebooknutzerin Claudia Kl macht sich Gedanken: „Das wird heftig für die umliegenden Geburtsstationen. Irgendwo müssen ja jetzt die werdenden Mütter untergebracht werden. Und bei über 600 Geburten wie letztes Jahr... Sehr schade....“ Viele Eltern schrieben auch von ihren Erfahrungen auf der Bensheimer Geburtsstation. Nutzerin Sabrina Schär wurde wie viele andere selbst in Bensheim geboren: „Unfassbar und sehr traurig! Ich habe drei gesunde Kinder in Bensheim auf die Welt gebracht und ich selber bin vor über 30 Jahren in Bensheim geboren und jetzt soll alles vorbei sein.“

Die zahlreichen Reaktionen im Internet zeigen, wie sehr das Thema die Bergsträßer bewegt. ahei

