Trauernde wandern gemeinsam

Bensheim.Nach zweimonatiger Winterpause lädt der Hospiz-Verein Bergstraße für Samstag, 23. Februar, 10 Uhr, wieder Trauernde zur Wanderung ein. Die von ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen des Vereins begleiteten Touren finden dann bis November jeweils am vierten Samstag eines Monats statt.

Eingeladen sind alle, die den Verlust eines lieben Menschen betrauern, sich mit anderen austauschen möchten und sich gerne in der Natur bewegen. Die Wanderungen umfassen, inklusive einer Einkehr, etwa vier Stunden und finden bei jedem Wetter statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist am Hospiz Bergstraße, Kalkgasse 13, in Bensheim. Der Verein weist darauf hin, dass am Hospiz Bergstraße Parkplätze nur für Angehörige von Gästen zu Verfügung stehen, Teilnehmer der Wanderung werden gebeten, die umliegenden Parkhäuser zu nutzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.02.2019