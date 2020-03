Bensheim.Der Weltladen Sankt Georg lädt in Kooperation mit Pax Christi Bergstraße zu einer besonderen Informationsveranstaltung für Montag (16.) um 18.30 Uhr ins Lernzentrum der Liebfrauenschule ein (Eingang über die Obergasse und den Schulhof).

Roy Gebrayel (Libanese und Referent von Misereor) wird an dem Abend zu Gast sein und für Gespräche zur Verfügung stehen. Er berichtet von der dramatischen Situation der Flüchtlinge in Syrien und im Libanon sowie von der dortigen Arbeit von Misereor in der Flüchtlingshilfe.

Das Leitwort des Katholischen Hilfswerk Misereor lautet in diesem Jahr: Gib Frieden. Es lenkt den Blick auf das von Krieg und Vertreibung geschundene Land Syrien. Acht Jahre dauert nun schon der Bürgerkrieg in Syrien. Unvorstellbares Leid haben die Menschen dort zu ertragen.

Allein 500 000 Menschen verloren schon ihr Leben, darunter auch viele Kinder. Sechs Millionen Flüchtlinge suchen Sicherheit in Nachbarländern. Manche wagen sogar den Weg nach Europa. Eine syrische Frau aus Balbeek/Syrien drückt ihre Situation in folgenden Worten aus: „Meine Heimat ist verloren. Meine Familie ist tot oder geflohen, unsere Nachbarn sind auch nicht mehr da. Unser Haus ist zerstört, es gibt keine Arbeit. Wir haben keine Hoffnung mehr für Syrien.“

Die Hauptleidtragenden sind Frauen, Kinder und Jugendliche, die heimatlos und traumatisiert auf der Flucht sind. Besonders ihnen und ihren Familien wendet sich Misereor zu, deren Mitarbeiter beispielsweise Kinder und Jugendliche unterrichten, ihnen Sicherheit schenken und Vertrauen aufbauen. Sie schaffen Räume, damit die Jugendlichen ihre traumatischen Erfahrungen verarbeiten können. Alle Interessenten sind zu diesem Treffen eingeladen – mit Berichten aus erster Hand. red

