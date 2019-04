Bensheim.Menschen helfen, unabhängig arbeiten und mehr über sich selbst erfahren – für viele ist der Job des Heilpraktikers ein Traumberuf.

Doch zu wem passt dieses Berufsbild? Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich aus einer Ausbildung zum Heilpraktiker? Das können Interessierte beim Vortrag „Traumberuf Heilpraktiker“ erfahren. Die Inhaberin der Deutschen Heilpraktikerschule in Bensheim Silvia Duske und Fachbereichsleiterin Antje Willmes beantworten Fragen der Teilnehmer.

Der Vortrag findet am kommenden Samstag (13.) um 10 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Ausbildungsinstituts B.I.E.K. (Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation) in der Promenadenstraße 10 – 12 statt. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019