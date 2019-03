Traumhäuser zeugen von viel Fantasie

Bensheim.Vor zwölf Jahren haben die Kunstfreunde Bergstraße das integrative Malprojekt „Sommerakademie“ ins Leben gerufen. Und es läuft heute noch. In diesem Jahr standen die jungen Kreativtage unter dem Motto „Traumhaus“.

In der Seeberg- und in der Kirchbergschule malten und töpferten behinderte und nicht-behinderte Kinder zwei Tage lang. Spaß und Fantasie waren die wichtigsten Utensilien. Für Farbe, Ton, Pinsel und Leinwände sorgten die Kunstfreunde. August Hofmann leitet das Projekt von Beginn an federführend.

Aus gewöhnlichen Klassenzimmern wurden Ateliers und Werkstätten, in denen die künstlerische Freiheit der Mädchen und Jungen ungehindert aufblühen konnte. Das Thema war auch in diesem Jahr nur grob vorgegeben, der Spielraum für individuelle Ideen entsprechend groß.

Bunt gemixt wie die Farben

Mitglieder der Kunstfreunde, darunter Heide Wagner, Heidi Riebel und Marina Uhl, gaben kleine Anleitungen und Tipps für die Umsetzung. Auch einige Lehrer unterstützten die Kinder bei Fragen und Problemen. Für die Schillerschule war Carolin Kadow mit einer vierten Klasse dabei, aus der Kirchbergschule nahmen Schüler einer dritten Grundschulklasse und Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen teil.

Bunt gemixt wie die Farben auf den Paletten waren die 17 jungen Maler auch im Klassenzimmer, in dem die Tische mit Zeitungspapier ausgelegt waren. „Die Schüler arbeiten fast alle völlig eigenständig“, so August Hofmann, der von der freien Kreativität und motivischen Vielfalt der Kinder immer aufs Neue begeistert ist. Der Workshop wurde 2013 von der HSE-Stiftung im Rahmen der Verleihung des „Darmstädter Impuls“ mit dem Ludwig-Bergsträsser-Preis ausgezeichnet.

Unverbauter Blick auf die Welt

Ob ein Bild oder eine Plastik von einem Kind mit oder ohne Handicap stammt, ist am Ende nicht ersichtlich. Genau darauf kommt es dem Verein an: auf einen unverbauten Blick auf die Welt und die Kunst sowie eine uneingeschränkte Wertschätzung des individuellen Ausdrucks jenseits vorschneller Kategorisierungen.

Bei der Sommerakademie zeigt sich beispielhaft, wie Experimente mit Farbverläufen und Spiele mit Struktur die Kreativität der Kinder steigern und die Lust am Gestalten fördern können. Der Umgang mit Kreativwerkzeug und Material ist für die Schüler auch ein sinnliches Erlebnis. Auf farblich leicht grundierter Leinwand konnten die Kids gleich loslegen. Der Umgang mit Pinsel und Ton war schnell gelernt. Schon nach wenigen Minuten zeigte sich bei vielen Schülern, wohin die motivische Reise gehen sollte.

„Ich male unser Haus am Meer“, schwelgte ein Mädchen in Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub. Ein anderer Mal-Architekt gestaltete ein Domizil mitten im Grünen.

Auch bei den Töpferarbeiten gab es viele Kontraste: Während sich die einen gleich ans dreidimensionale Entwerfen machten, verfeinerte manches Kind zunächst die Außenfassade seines Traumhauses, bevor es diese dann einem Würfel gleich an den Kanten zusammenfaltete. Jeder hatte seine eigene Art, sich dem Ziel anzunähern.

Auch in diesem Jahr endet die Akademie mit einem Sommerfest. Am Freitag, 7. Juni, von 15 bis 17 Uhr findet die Veranstaltung im Damenbau des Auerbacher Fürstenlagers statt. Die Bilder werden verkauft, der Erlös geht an die teilnehmenden Schulen. Am 24. Juni findet außerdem ein Ausflug statt. Er geht diesmal zu den Bensheimer Drachenbergen. Die Kosten übernimmt der Verein der Kunstfreunde. Plus einen Gutschein für einen erfrischenden Besuch einer Eisdiele.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019