Bensheim.Seit gut 25 Jahren organisiert der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda Schüleraustausche, um jungen Menschen die jeweils andere Sprache und Kultur näherzubringen. Dass sich aus solchen zufälligen Begegnungen gegenseitige Sympathie, Zuneigung und Freundschaften entwickeln können, die mitunter spannenden Wegen folgen, zeigt die folgende Geschichte.

Vor 22 Jahren waren Uta und Manfred Distler mit ihren beiden Söhnen Gastgeber-Familie. Die ihnen zugewiesene 17-jährige Gymnasiastin Veronica, die auf dem Liceo Mafféi in Riva bereits recht gut Deutsch gelernt hatte, erwies sich als Glücksfall. Mit ihrer quirligen Art, dem reichlich vorhandenen südländischen Temperament und ihrer Eloquenz mit dem sympathischen italienischen Akzent mischte sie locker die quantitative männliche Dominanz samt Mutter Distler auf. Vor diesem Hintergrund war die einmütige Assoziation der Distlers, Veronica könne spielend in dem Familienverband die Rolle der fehlenden Tochter übernehmen, mehr als naheliegend.

Aus dieser ersten Begegnung auf Schülerebene entwickelte sich eine Freundschaft beider Familien. Gleichwohl waren die Distlers sehr überrascht, als sie eine Einladung erreichte: „Lieber deutscher Papa, liebe deutsche Mama, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zu meiner Hochzeit kommen könntet.“

Weltoffene Gesellschaft

Freudig nahmen die Distlers die Einladung an und wurden so Teilnehmer einer Traumhochzeit in Venedig. Der Palazzo, in dem gefeiert wurde, erstrahlte abends im Schein der Kerzen in alter Pracht und altem Glanz. Eingebettet in einen Klangteppich aus Italienisch, Deutsch, Englisch und Chinesisch feierte eine traditionsbewusste, aber gleichwohl weltoffene Gesellschaft die Hochzeit von Veronica und ihrem Gatten Pier Giorgio und dem gemeinsamen Töchterchen.

Dankbar und in der Hoffnung, dass die Verschwisterung zwischen Bensheim und Riva del Garda auch in den folgenden Generationen ihre Früchte tragen möge, machte sich die Familie Distler auf den Weg zurück nach Bensheim. Ihre dabei angestellten Reflexionen über das Erlebte verdeutlichte ihnen, dass gerade bei Jugendlichen das Erlernen von Sprache und Kultur verstärkt werden müsse. In lebendig praktizierten Freundschaften liege der Schlüssel für gegenseitiges Verständnis und friedlichem Zusammenleben.

Übrigens, die Braut Veronica spricht inzwischen ein perfektes Deutsch. red

