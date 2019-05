Treffen der AOK-Rentner

Bensheim.Die Rentner der ehemaligen AOK in Bensheim treffen sich regelmäßig einmal im Jahr. Dieses Jahr fand das Treffen in der Fachwerkstube in Heppenheim statt.

Von insgesamt 49 eingeladenen Rentnern kamen 35 zu dem Treffen. Nachdem die Organisatoren Reinhard Helfert und Karl S. Heinz die ehemaligen Kolleginnen begrüßt hatten, berichtete Dieter Bock als Gastredner kurz über Mitgliederentwicklung und Finanzlage der AOK in Hessen. Dieter Bock gehörte jahrelang dem Vorstand der AOK Hessen an und ist nun auch im Ruhestand.

Die Finanzlage der AOK in Hessen sei derzeit sehr gut. Man habe rund 1,6 Millionen Versicherte. Davon werden in Bensheim rund 60 000 Mitglieder und Familienangehörige betreut. Bei Kaffee und Kuchen und einem Glas Wein wurden interessante Gespräche geführt sowie die eine oder andere Anekdote aus dem früheren Arbeitsleben erzählt. red

