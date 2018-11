Treffen der Borreliose-Gruppe

Bensheim.Die Selbsthilfegruppe Bornaviren, Borreliose und Co. lädt zu ihrem letzten monatlichen Treffen am Montag (26.) um 19 Uhr ins Mehrgenerationenhaus in der Klostergasse 5 a (Raum 001), in Bensheim ein. Anschließend wird die Selbsthilfegruppe zum Ende des Jahres aufgelöst, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.

Der Bundesverband Zecken-Krankheiten Bensheim übernimmt dann die Themengebiete der bisherigen Gruppe und informiert über neurotrope Erreger – Erreger, die das zentrale Nervensystem und Gehirn befallen – und mitwirkende Umweltbelastungen.

Die Themen am 26. November: Wie geht’s weiter mit den monatlichen Treffen? Einführung in die neuen Therapieverfahren „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit Uwe Albrecht“ und „EnKomp – energetische Kompensationstherapie“ mit Ursula Fallet“. Das Treffen ist öffentlich. red

Info: Weitere Infos im Internet: www.shg-bergstrasse.de

