Treffen der Seniorenlotsen

Bensheim.Das monatliche Austauschtreffen der Seniorenlotsen Bensheim fand diesmal im Dorfcafé Hochstädter Haus in Hochstädten statt.

Auf Einladung von Rosemarie Klemm, Seniorenlotsin im Stadtteil Hochstädten, versammelten sich dort einige Seniorenlotsen und besichtigten zunächst den gut sortierten Dorfladen und ließen sich das Konzept des Hochstädter Hauses erklären. Anschließend tauschten sich die Teilnehmer im Café bei einem gesunden Frühstück über aktuelle Themen aus den Ortsteilen aus.

Wie bereits im Vorjahr beteiligten sich die Seniorenlotsen auch diesmal am aktiven Stadtrundgang während der Bensheimer Seniorentage. Diese waren, wegen des guten Zuspruchs und der interessanten Orte, die gemeinsam mit den Senioren besichtigt wurden, zum wiederholten Mal ein Erfolg. Für das Jahr 2019 planen die Seniorenlotsen, ihre Austauschtreffen reihum in den Stadtteilen von Bensheim abzuhalten. Die Termine werden ab nächstem Jahr an jedem zweiten Donnerstag im Monat in der Zeit von 11 bis 13 Uhr stattfinden.

Weitere Mitstreiter gesucht

Die Seniorenlotsen stehen in den Stadtteilen ratsuchenden älteren Menschen und ihren Angehörigen zur Verfügung.

Wer Interesse hat, Seniorenlotse zu werden, kann gerne dazu kommen oder sich an Cornelia Tigges-Schwering im Mehrgenerationenhaus Bensheim, Klostergasse 5a, wenden: Tel. 06251/854250 oder per E-Mail: franziskushaus@caritas-bergstrasse.de.

Kontaktdaten und Zuständigkeiten der Seniorenlotsen:

Stadtmitte/ Auerbach: Waltrud Ottiger (Tel. 0151/26105548), Horst Heck (Tel. 0151/26103747);

Hochstädten: Rosemarie Klemm (Tel. 0151/26107338), Gabriele Lang (Tel. 0151/26106351);

Schönberg: Gudrun Grundmann (Tel. 0151/26102042);

Gronau: Gisela Franke (Tel. 06251/39507);

Zell: Helmut Schmitt (Tel. 0151/26100458);

Wilmshausen: Doris Schneider (Tel. 06251/3749);

Schwanheim/Fehlheim: Hilge Drawitsch (Tel. 0151/26108623);

Langwaden/Fehlheim: Sybille Bischof (Telefonnummer 06251/787853). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018