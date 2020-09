Treffen für Angehörige fällt aus

Bensheim.Das geplante Treffen des Netzwerks Demenz am Donnerstag, 1. Oktober, im Bürgerhaus Kronepark Auerbach muss ausfallen. Das Organisationsteam bittet um Verständnis.

Die nächsten Treffen des Netzwerks am 5. November und 3. Dezember, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr, sollen wieder wie gewohnt stattfinden. Angehörige erhalten bei den Treffen die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen mit der Pflege und Betreuung von dementen Familienangehörigen auszutauschen und neue Impulse zur Bewältigung des Alltags zu erhalten.

Wie die Organisatoren des Treffens wissen, haben pflegende Angehörige großen Gesprächsbedarf und den starken Wunsch nach Meinungsaustausch. Für viele Angehörige gibt es jedoch zu wenig Gelegenheit, sich zwanglos und ohne Vorgaben auszutauschen, eigene Anliegen zu besprechen oder einfach nur festzustellen, dass sie nicht allein sind.

Eine Anmeldung zu den Treffen ist erforderlich bei Sigrid Schmeer (Awo Bensheim), Telefon 06251/1092650, oder Claudia Sänger (Caritasheim Sankt Elisabeth), Telefon 06251/108026.

Wer sich über das Netzwerk Demenz Bensheim informieren möchte, wendet sich an das Team Stadtplanung und Demografie im Rathaus unter Telefon 06251/14296 und 14190 oder per Mail an demographie@bensheim.de. red

