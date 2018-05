Treibhausgase weiter reduzieren

Anzeige

Im Basisjahr 1990 lagen die Treibhausgasemissionen der Stadt Bensheim bei rund 413 000 Tonnen CO2-Äquivalent. Bis zum Jahr 2012 erfolgte eine Reduzierung um 18,8 Prozent auf rund 335 000 Tonnen. Bis zum Jahr 2016 erfolgte nur noch ein kleiner Rückgang auf rund 331 000 Tonnen – allerdings trotz steigender Einwohnerzahlen.

Zahlreiche Maßnahmen des Masterplans sind bereits begonnen worden oder befinden sich in der Umsetzungsphase, beispielsweise die Fortschreibung der Förderprogramme Klimaschutz, der Bezug von Ökostrom durch die Stadtverwaltung, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, die Umrüstung des städtischen Fuhrparks, Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für die Elektromobilität. Der im Masterplan vorgesehene Bau von Bürgerwindrädern beispielsweise im Bereich des Kesselbergs kann in Bensheim nicht umgesetzt werden. „Dieser Standort liegt in einem geschützten FFH-Bereich (Flora-Fauna-Habitat) mit einem alten zusammenhängenden Buchenwald. Ein massiver Eingriff für den Bau von Windrädern war für uns nicht akzeptierbar“, betont Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Zu viel Verkehr

Während es in anderen Bereichen Reduzierungen gibt, zeigt sich im Verkehrssektor ein gegenteiliges Bild. Hier sind die Treibhausgasemissionen deutlich angestiegen. Nicht zuletzt deshalb müsse es weitere Verbesserungen im Verkehrsbereich geben.

„Maßnahmen im Stadtbusbereich und Ruftaxi-Bereich haben wir bereits vorgeschlagen. Der Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof ist vorgesehen. Weitere Maßnahmen müssen folgen“, so Stadtverordneter Norbert Koller in einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft abschließend. red

