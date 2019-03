Treue und fleißige Wanderer geehrt

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim hat zum ersten Mal zwei Veranstaltungen an einem Tag gebündelt: die Jahres-Mitglieder-Versammlung und das Wanderer-Ehrungsfest.

Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden, der Schriftführerin und der Rechnerin folgten der Begrüßung und dem Totengedenken. Für die beiden Kassenprüfer, Heide Sartorius und Klaus Nagel, versicherte Klaus Nagel die anstandslose Prüfung und empfahl dem Auditorium die Entlastung der Rechnerin und des gesamten Vorstands. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Auf dem Programm stand die Nachwahl von zwei Beisitzern in den Vorstand. Dieter Brendel, der zweite Vorsitzende, ergriff das Wort und erklärte diese notwendige Nachwahl mit der Zukunftssicherung des OWK Bensheim. „Gut, dass wir jüngere Mitglieder haben, die gerne im Vorstand mitarbeiten möchten.“ Als Beisitzer wurden Brigitte Bach und Wolfgang Nahrgang gewählt. Die nächste Veranstaltung, die geplant wird, ist die Sonnwendfeier am Hemsberg am 22. Juni.

Zu Beginn der Ehrung zeichneten die beiden Vorsitzenden die Jubilare für langjährige Mitgliedschaften aus. Für 25 Jahre wurden Heide und Paul Czermin, Klaus Draudt und Marianne Degenhardt geehrt, für 35 Jahre Waltraud Degen. Seit 40 Jahren gehören Friedel Rolf und Horst Degenhardt dem OWK an, bereits 45 Jahre sind es bei Hedi und Fred Zimmer.

249 Kilometer auf Wanderschaft

Erna Jarz, die Wanderwartin, berichtete über die erreichten Punkte und Wanderkilometer. Es fanden 16 Wanderungen, eine Halbtags-Wanderung und eine Mehrtageswanderung statt. Mit 353 Teilnehmern war der OWK 249 Kilometer auf Wanderschaft. Der ehrenamtliche Einsatz der 19 Wanderführer betrug 420 Stunden.

Karl-Heinz Zanger und Willi Völker zeigten bei einer Filmvorführung Impressionen aus dem Wanderjahr 2018.

Nun folgte die Ehrung der fleißigsten Wanderer durch Erna Jarz. Besondere Auszeichnungen gab es für Agathe Mayer (40. Ehrung), Elvira Schelter (41. Ehrung) und Paul Schelter (42. Ehrung).

Nach dem zweiten Teil der Filmvorführung und gemeinsam gesungenen Wanderliedern sprach Dieter Brendel das Schlusswort. Der Versuch, die Jahresmitgliederversammlung und das Wanderer-Ehrungsfest gleichzeitig zu begehen, habe sich als erfolgreich erwiesen, so der Odenwaldklub. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019