„Trink pink“: Weintreff in der Schulmensa

Bensheim.„Man muss sich an Wein heran trinken. Man kann sich das nicht anlesen“, empfiehlt die Bergsträßer Weinkönigin Carolin Hillenbrand und lädt zusammen mit Winzern zum Bergsträßer Weintreff am Samstag, 27. April, erstmals in die Mensa der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim ein.

Ein Wechsel der Lokalität wurde nötig, weil das Bensheimer Bürgerhaus bekanntlich saniert wird, und damit für sämtliche Veranstaltungen nicht zur Verfügung steht. In der KKS-Mensa am Berliner Ring werden von 15 bis 20 Uhr Weine des jungen Jahrgangs 2018 ausgeschenkt.

200 Weine werden vorgestellt

Die Winzer des kleinsten deutschen Weinanbaugebietes von der Hessischen Bergstraße und der Odenwälder Weininsel bringen ihre Weine aus den Kellern zum Probieren mit. Bei der 27. Auflage dieser Frühjahrsweinprobe kann aus rund 200 Weinen gewählt werden.

Darunter die am meisten angebaute Sorte Riesling, aber auch die weißen und roten Burgundersorten. Zunehmend tauchen auf den Flaschenetiketten die Namen ungewöhnlicher Weine wie Sauvignon Blanc und Cabernet Franc auf, die noch vor wenigen Jahren nur in deutlich wärmeren Weingegenden angebaut wurden. Im Angebot sind auch autochthone Sorten wie der Rote Riesling und der Gelbe Muskateller.

Und dann sind da noch die Weine in rosarot oder himbeerpink sowie lachs- und apricotfarben. Die Rosé-Weine sind sehr populär geworden – vor allem bei jungen Weinentdeckern, die gerne unkomplizierte frische Weine trinken möchten.

Kaum ein Winzer kann sich diesem Trend entziehen. Aus diesem Grund steht diese Art der Weinbereitung 2019 im Fokus des Bergsträßer Weintreffs.

Zunehmend gilt die rosafarbene Weinart aus roten Trauben als angesagt. Nicht nur als leichter kühler Sommerwein, auch als Essensbegleiter kommt er gut an. Aromen von Erdbeere oder Himbeere wecken ein Gefühl von Frühsommer-Sehnsucht und unbeschwertem Trinkvergnügen.

Gastweingut aus Württemberg

Rosé kann aus allen Rotwein-Rebsorten gekeltert werden – an der Hessischen Bergstraße ist dies oft Spätburgunder aber auch Rotberger, Lemberger, Regent oder Cabernet-Sauvignon.

Ein Gast aus dem Weinbaugebiet Württemberg ergänzt die Angebote der Bergsträßer Winzer und bringt zum Weintreff neben seinen typischen Steillagenweinen ebenfalls Rosé mit: die Felsengartenkellerei Besigheim, die nahe den steil emporragenden Muschelkalkfelsen der „Hessigheimer Felsengärten“ ihr Domizil hat.

Die terrassierten Steillagen zählen zu den eindrucksvollsten Geotopen Deutschlands und zu den sogenannten „schönsten Weinsichten“.

Die in der Felsengartenkellerei zusammengeschlossenen 1500 Weingärtner sorgen in den oft terrassierten Steillagen für naturgerechte Pflege der Weinberge mit dem Ziel, tadelloses Lesegut zu erhalten. Insgesamt bewirtschaften sie rund 700 Hektar Rebfläche, davon 138 Hektar Steillagen.

Zum Vergleich dazu: Alle Winzer der Hessischen Bergstraße, dem kleinsten deutschen Weinanbaugebiet, bewirtschaften gemeinsam gerade mal eine Fläche von rund 460 Hektar Rebfläche.

Auftakt zum Weinfrühling

Mit dem Weintreff beginnt der Bergsträßer Weinfrühling, eine Fülle von Weinfesten und Veranstaltungen mit Bergsträßer Winzern, Wein, kulinarischen Entdeckungen sowie Musik- und Kulturveranstaltungen.

Parkplätze im nahen Umfeld der Mensa der Karl-Kübel-Schule sind beim Finanzamt und beim Zollamt (Berliner Ring 35) zu finden.

Karten für den Bergsträßer Weintreff am 27. April in der Meensa der Karl-Kübel-Schule sind bei der Tourist-Information Bensheim (Tel. 06251 5826314, E-Mail touristinfo@bensheim.de )und bei den teilnehmenden Weingütern zu erhalten. red

Info: Infos zu Weintreff und Weinfrühling unter www.bergstraesser-weinfruehling.de

