Trinkwasser sauber halten

Bensheim/Zwingenberg.Im Rahmen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wurden viele Gebäude vorübergehend geschlossen – Schulen, Kitas, Ladengeschäfte und mehr. Als Wasserversorger der Kommunen Bensheim, Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein und Bickenbach informiert die GGEW AG über die Pflichten der Anschlussnehmer im Netzgebiet und bittet um Mithilfe. „Unser Ziel ist es, dass die Trinkwasserhygiene in diesen Gebäuden aufrecht erhalten bleibt“, erklärt Ewald Michels, Abteilungsleiter Gas/Wasser bei der GGEW AG.

Dies könne durch die folgende Vorgehensweise gewährleistet werden: „Der Betrieb der Anlage muss aufrechterhalten werden. Dies ist durch regelmäßiges Betätigen aller Entnahmestellen in der Hausinstallation sicherzustellen, so dass mindestens alle drei Tage das gesamte Trinkwasser ausgetauscht wird.“ Die GGEW AG empfiehlt, die Wasserhähne vollständig zu öffnen und das Trinkwasser bis zur Temperaturkonstanz abfließen zu lassen. Am besten werde dies überprüft, indem ein Finger unter den Wasserstrahl gehalten wird. Sobald sich die Temperatur des kalten Trinkwassers nicht mehr ändert, ist die Temperaturkonstanz erreicht. Je nach Hausinstallation kann dies einige Minuten dauern.

Fünf Minuten spülen

„Vorübergehende Stilllegung der Trinkwasserinstallation: Bei einer längerfristigen Stilllegung einer Trinkwasserinstallation in einem Gebäude ist diese mit Trinkwasser befüllt zu belassen und am Hausanschluss an der Hauptabsperrarmatur abzusperren“, heißt es weiter. Ist eine Wohnung und kein ganzes Gebäude betroffen, ist die Absperrarmatur in der Zuleitung zur Wohnung abzusperren.

Zur Inbetriebnahme der Trinkwasserinstallation empfiehlt die GGEW AG, die gesamte abgesperrte Trinkwasserinstallation, nach Erreichen der Temperaturkonstanz, weitere fünf Minuten zu spülen. Dabei sollten alle Wasserhähne vollständig geöffnet sein.

„Diese Maßnahmen stellen in keiner Weise eine Wasserverschwendung dar, sondern dienen dazu, die Hausinstallation vor Verkeimung und somit auch die Gesundheit der Menschen in dem Gebäude zu schützen. Bitte seien sie sich ihrer Verantwortung bewusst und führen sie die hier beschriebenen Maßnahmen zur Sicherheit ihres Trinkwassers durch“, betont Michels.

Weiter Information zur Thematik Trinkwasserinstallation und Coronavirus können auf dem Internetauftritt des DVGWs (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) entnommen werden: www.dvgw.de/wichtige-infos-zu-covid-19. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.04.2020