Triumph schließt seine Filiale

Bensheim.Die Triumph-Filiale in der Bensheimer Innenstadt schließt am heutigen Samstag. Eröffnet wurde die Zweigstelle des Unterwäsche-Herstellers im Jahr 2012. „Die Filiale entspricht nicht mehr unseren Erwartungen an Kundenfrequenz und Profitabilität, weshalb entschieden wurde, sich auf andere Geschäfte zu konzentrieren“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage mit. Investitionen und Ressourcen will man künftig „auf jene Stores konzentrieren, die das größte Potenzial für profitables Wachstum und Rendite haben“. In Bensheim scheint dieses Potenzial nicht mehr gesehen zu werden, was keine gute Nachricht für die Zukunft der Fußgängerzone ist.

Drei Mitarbeiter waren im Laden beschäftigt, wie es mit ihnen weitergeht, stehe noch nicht fest. „Wir führen aktuell Gespräche“, so die Sprecherin. Die Räumlichkeiten, in denen vor Triumph die Schnellrestaurantkette Nordsee jahrelang angesiedelt war, können ab Februar gemietet werden. Informationen über einen möglichen Nachfolger gibt es zurzeit nicht. dr

