Tropischer Vogel hebt im Stadtpark ab

Bensheim.Ganz einig sind sich die Meteorologen noch nicht: Steigen die Temperaturen auch nächste Woche erneut auf Werte um 35 Grad – oder pendeln sie sich auf „nur“ etwa 30 Grad ein? Das wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Fest scheint aber bereits jetzt zu stehen, dass die momentane Hitzewelle noch ein bisschen anhält: Mit viel Sonnenschein am Tag und äußerst lauen Nächten.

Das bedeutet: Es wird ein tropischer Vogel sein, der in der kommenden Woche aus seinem Käfig entlassen wird! Das Festival Vogel der Nacht startet am Montag (30.) wie berichtet mit der Hessenschau-Sommertour, bevor am Dienstag das Federvieh mit dem regulären Programm auf der „schrägen Wiese“ abhebt: Zum mittlerweile 14. Mal präsentiert der Vogel der Nacht eine abwechslungsreiche Mischung aus Live-Musik, Comedy, Theater und täglicher Kinderunterhaltung zum Mitmachen und Austoben.

Wasser, Eis und Schirme

Bereits ab morgen wird das Team von Showmaker Entertainment den Stadtpark für „Vodena“ herrichten. Und Veranstalter Harry Hegenbarth rüstet sich schon für die bevorstehende Hitzeschlacht – man will für alle Fälle vorbereitet sein: „Wir sorgen für Schatten und Abkühlung“, verspricht der „Showmaker“. „Es wird Wasserfontänen geben, Eis und jede Menge Schirme.“ Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Kühle Temperaturen und Regenwetter verhagelten an vielen Tagen die Stimmung, die Besucherzahlen waren überschaubar. Am Ende – als es endlich trocken war – wurden sogar drei zusätzliche Festivaltage draufgepackt, so dass der Vogel doch noch versöhnlich landen konnte. In diesem Jahr sind die Aussichten dagegen weitaus rosiger. Sollten sich die lauen Abende wie erwartet einstellen, dürfte die Stadtpark-Wiese sehr dicht besiedelt sein – wie man es vom Vogel kennt.