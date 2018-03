Trotz Blindheit erfolgreich

Anzeige

Bensheim.Rajani Gopalkrishna aus Indien gehört zu den weiblichen Pionierinnen in ihrem Land. Dafür erhielt sie jetzt vom indischen Präsidenten den renommierten „First Ladies Award“. Ein Preis, der all diejenigen auszeichnet, die als erste Frau einen Meilenstein für die Gesellschaft gelegt haben: als Astronautin, Taxifahrerin oder wie Rajani als erste sehbehinderte Wirtschaftsprüferin.

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) mit Sitz in Bensheim hatte schon vor Jahren ihr Potenzial erkannt und ihr Karrierechancen geboten: Seit 2012 arbeitet Rajani als Finanzmanagerin im indischen CBM-Regionalbüro in Bangalore.

Für die heute 47-Jährige ist das keine Selbstverständlichkeit. Rajani war neun Jahre alt, als sie durch eine falsche Medikation am lebensbedrohenden Stevens-Johnson-Syndrom, einer Intoleranz-Reaktion, erkrankte. Das Mädchen verlor nicht nur nach und nach ihr Augenlicht, sondern auch all ihre Freunde: „Sie mieden mich, weil sie fürchteten, die Krankheit könnte auf sie übergreifen“, erinnert sich Rajani. Ein Mädchen, und dann noch mit Sehbehinderung – damit war sie in einem Land extremer Gegensätze und Ungleichheiten doppelt diskriminiert.