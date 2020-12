Trotz Corona einige Ausrufezeichen gesetzt

Bensheim.Es war das 159. offizielle Treffen des im Oktober 2007 gegründeten Service-Clubs Soroptimist International (SI) Bensheim/Heppenheim, das letzte in diesem denkwürdigen Pandemie-Jahr und das erste virtuelle Treffen der Clubschwestern. Wichtigster „Gast“ des Abends war der Laptop, der als digitale Brücke zu den Teilnehmerinnen führte, die sich aus den sicheren, heimischen Räumen zugeschaltet hatten.

„So schaffen wir trotz Abstand individuelle Nähe und in der Summe ein geselliges Beisammensein aller Clubschwestern, das anders nicht zu schaffen war“, hatte es Clubpräsidentin Irene Schmidt in ihrer Einladung zum virtuellen Clubabend formuliert. Im Oktober war Schmidt turnusmäßig für die kommenden zwei Jahre zur aktuellen Präsidentin gewählt worden.

Die letzte Aktion war am 25. November mit verschiedenen Aktivitäten im Rahmen der Orange Days. Diese 1991 vom Women’s Global Leadership Institute ins Leben gerufene Kampagne macht 16 Tage lang auf die Benachteiligung von Frauen und auf die geschlechtsspezifischen Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Die 16 Aktionstage beginnen mit dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November und enden mit dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. An den landesweiten und vielfältigen Aktionen von Soroptimist International Deutschland beteiligte sich auch der Bergsträßer Club mit verschiedenen Aktionen. Zwar konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht alles so umgesetzt werden wie geplant, aber dennoch zeigte sich die Club-Präsidentin mit den Aktivitäten vor Ort sehr zufrieden.

Dank sagte sie in diesem Zusammenhang auch der Geschäftsleitung des Kaufhauses Ganz, die im Drehkreuz des Haupteingangs den Platz für eine augenfällige Orange-Day-Dekoration zur Verfügung stellte. Dort konnten auch die orangefarbenen Bierdeckel präsentiert werden, die eigentlich in der Gastronomie verteilt werden sollten, um auf das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Aufmerksamkeit erzielten die Clubschwestern auch mit ihrer Aktion am Platz der Fraa vun Bensem, die themengerecht mit einem orangefarbenen Schal eingekleidet wurde. Ein wichtiger Bestandteil der Orange-Day-Aktivitäten war ein Video mit der Spoken-Word-Künstlerin Jule Weber. Die gebürtige Bensheimerin hat anlässlich der Aktionstage den expressiven Text „Stärker als Gewalt“ lyrisch umgesetzt und vorgetragen hat. Das Video kann nach wie vor auf der Website des SI Clubs (clubbensheimheppenheim.soroptimist.de/projekte-und-aktivitaeten/lokal) angesehen werden.

Die Einbeziehung der heute in Bochum lebenden Künstlerin reiht sich nahtlos in die Club-Aktivitäten im Laufe des Jahres ein. Auch bei den drei Freiluft-Konzerten im Hospizgarten in Bensheim, im Innenhof Altenpflegeheim Haus Johannes in Heppenheim und im Garten des Caritasheims Sankt Elisabeth in Bensheim wurden ganz bewusst Künstler aus der Region engagiert und ihnen in den schwierigen Corona-Zeiten ein Auftritt ermöglicht.

Charlotte Freiberger als Gast

Beim virtuellen Clubabend zum Jahresabschluss war eine „Künstlerin“ ganz anderer Art engagiert. Charlotte Freiberger, Deutsche Weinprinzessin 2017/18, präsentierte drei ausgewählte Weine aus dem elterlichen Weingut in Heppenheim, die auch bei den Clubschwestern auf dem Tisch standen. Probiert und genossen wurden ein Riesling Spätlese, ein Weißer Burgunder und ein Spätburgunder Spätlese.

Irene Schmidt hat ihre Präsidentschaft unter das Motto „Lieber gleichberechtigt als später“ gestellt. Mit lokalen SI-Projekten, Aktionen und Vorträgen soll Frauen und Mädchen Mut gemacht und zur gerechter und gleicher Teilhabe verholfen werden. „Es geht uns darum, für die Schließung der Einkommensschere, für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und für finanzielle Unabhängigkeit einzutreten, aber auch gegen Frauenaltersarmut, gegen alle Arten von offener und versteckter Diskriminierung von Frauen und insbesondere gegen Gewalt an Frauen und Mädchen vorzugehen“, so die Präsidentin. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020