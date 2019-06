Trotz Turnfest wieder volles Haus

Bensheim.„Mit so einem großen Besucherandrang haben wir wirklich nicht gerechnet.“ Was sich von David Wellenreuter, Zugführer beim THW-Ortsverband Bensheim, angesichts der Erfahrungen in den Vorjahren anhört, wie eine heftige Untertreibung oder gar Blauäugigkeit, war in Wirklichkeit eine realistische Einschätzung – die dennoch zum Glück so nicht eingetroffen ist.

„Wir haben das zeitgleich

...