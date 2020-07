Trümmerhaufen und Bürgerhaus-Kredit

Heimatgeschichte

In zwölf Minuten von Weinheim nach Birkenau

Die Weschnitztalbahn feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Der Bau beziehungsweise die Eröffnung der Weschnitztalbahn fiel auf den 1. Juli 1895. „Der Blick in den ersten Fahrplan zeigt, dass man in damals ...