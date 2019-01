Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Bensheim/Offenbach.Am Montagvormittag kontrollierte die Polizei in der Bismarckstraße in Offenbach eine Frau aus Bensheim in einem völlig verbeulten und beschädigten weißen Mercedes AMG S63 – sie sucht nun nach Unfallörtlichkeiten, an denen die Beschädigungen entstanden sind und bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 11.30 Uhr meldeten Passanten in Offenbach, dass soeben ein weißer Mercedes mit DD-Kennzeichen entgegen der Einbahnstraße von der Waldstraße in die Bismarckstraße eingebogen sei. Die Polizei fand das beschriebene Auto vor und kontrollierte es.

20 000 Euro Schaden

Die Fahrerin, eine 33-jährige Frau aus Bensheim, stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Das Auto wies erhebliche Beschädigungen auf, die nach ersten Schätzungen etwa 20 000 Euro betragen. Ermittlungen ergaben, dass die Frau kurz zuvor offenbar im Starkenburgring einem Fiat Punto den Außenspiegel abgefahren hatte und geflüchtet war.

Die Dame musste ihren Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tatverdächtige die Fahrt in Bensheim begann und auf ihrem nicht bekannten Weg nach Offenbach noch andere Unfälle verursacht hat. Sie sucht daher nach weiteren Unfallörtlichkeiten, insbesondere nach einem beschädigten roten Fahrzeug, da sich an dem Mercedes rote Fremdfarbe befand.

Sie bittet Zeugen, die Angaben zu Unfallstellen machen können, sich unter Telefon 069/8098-5200 auf dem 2. Polizeirevier Offenbach zu melden. pol

