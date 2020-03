TSV bringt Älteren ihr Mittagessen

Auerbach.Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Aktionen. Das Coronavirus hat auch die TSV Auerbach voll im Griff. Der gesamte Trainings- und Wettkampfbetrieb ist eingestellt und auch die Vereinsgaststätte musste am 14. März für den Publikumsverkehr geschlossen werden. „Aber das Denken haben die Vereinsverantwortlichen nicht eingestellt und eine Idee entwickelt, wie das Vereinsleben in einer solchen Krise einen Beitrag zur Erleichterung der Lebensumstände gerade seiner ältesten Mitglieder leisten könnte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Heraus gekommen ist die Aktion „Die TSV kommt zu Ihnen nach Haus“. Und zwar mit dem Angebot eines täglichen Mittagstischs, frisch zubereitet in der Vereinsgaststätte. Denn das ist weiterhin möglich.

In einem ersten Schritt wurden rund 200 Senioren angeschrieben und mit der Aktion vertraut gemacht. Beigefügt war ein Wochenplan mit 15 Gerichten und ein Bestellzettel. Die erste Bestellung muss zwar telefonisch erfolgen, bei der ersten Auslieferung wird dann der Bestellzettel entgegengenommen. So soll es dann Woche für Woche mit wechselnden Speisekarten weitergehen, solange Bedarf besteht. Dabei ist das Ganze auch so organisiert, dass es zu keinen persönlichen Kontakten kommen muss. Die Kosten für die tägliche Mahlzeit werden alle vier Wochen per Lastschrift abgerechnet.

Nach der Vorstellung der Aktion in den Vereinsgremien wurde dort der Wunsch geäußert, das Ganze allen Vereinsmitgliedern und anderen Interessenten zugänglich zu machen. Dem hat der Verein gerne entsprochen, allerdings mit der Einschränkung, dass der Lieferservice nur für den angeschriebenen Seniorenbereich gilt. Preis und Umfang des Angebots sind für alle gleich, Bestellung (Telefon 06251/8698174) und Abholung in der Zeit von 11 bis 13.30 Uhr liegen in der Verantwortung der Besteller. kn

