Bensheim.Seit Juni letzten Jahres gibt es die Cheerleadergruppe der TSV Auerbach. Mit einem großen Sommerfest wurde der einjährige Geburtstag am Samstagnachmittag gefeiert. Aktuell gibt es 75 Mitglieder, die in drei Teams aufgeteilt sind. Betreut werden sie von zwei Trainern und vier Trainerinnen. Bewundert werden können die Cheerleader bei den unterschiedlichsten öffentlichen Auftritten. So zum Beispiel beim kommenden Biergartenfestival in Lorsch. Höhepunkt der Veranstaltung im Weiherhausstadion war die Bekanntgabe des nun offiziellen Namens. Die TSV-Cheerleader heißen „Cheerstrike“. Unter dem Beifall der Gäste konnte ihr Können bewundert werden. df/Bild:Funck