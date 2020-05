TSV liefert weiter Essen aus

Auerbach.Als alle Gaststätten vor gut acht Wochen wegen Covid-19 schließen mussten, war guter Rat teuer. Einen Ausweg aus dieser auch für die Vereinsgaststätte schwierigen Situation fand die TSV Auerbach mit ihrer Aktion „Die TSV kommt zu Ihnen nach Haus“. Rund 40 Helfer aus sieben Abteilungen belieferten seit dem 23. März täglich ältere und ehemalige Vereinsmitglieder mit einem warmen Mittagessen.

Da die Aktion gut ankam, stellte sich jetzt nach Wiedereröffnung der Gastronomie aus den Reihen der Belieferten die Frage nach einer Fortführung. Dies wäre in erster Linie ein personelles Problem, denn die Mehrheit der Helfer kehrt wieder langsam in den gewohnten Alltag zurück. Aber man fand einen Ausweg in Person von Alina Kraus, die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der TSV absolviert und bisher am stärksten in die Aktion eingebunden und gerne bereit war, bis zu den Sommerferien für einen kleinen Kreis den Service aufrechtzuerhalten.

Beliefert werden aber nur die bisher beteiligten Wochenbesteller. Da jedoch alle Helfer mit viel Freude ihren Dienst versehen hatten, kann von zusätzlicher Unterstützung ausgegangen werden. Alle 20 Dauernutzer der letzten acht Wochen werden schriftlich über die weitere Verfahrensweise informiert. Auch für die Selbstabholer besteht die Möglichkeit, nach telefonischer Vorbestellung (06251/8698174) mit Ausnahme des Samstags ab 11 Uhr ihr Mittagessen zu bestellen. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.05.2020