Türkischer Ethikrat zu Besuch im Rathaus

Bensheim.Im Rahmen einer Reise zu verschiedenen Stationen in Deutschland besuchten rund 20 Mitglieder des türkischen Ethikrates „Council of Ethics for Public Officials“ (CEPO) am Montag die Stadt Bensheim. Bürgermeister Rolf Richter und Stadtrat Adil Oyan begrüßten die Delegation.

Anschließend sprach Rolf Hiesinger, Leiter des Teams Steuerungsunterstützung und Personalmanagement in der Stadtverwaltung: Als Beispiel für die Verhinderung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung stellte er die Compliance-Richtlinien der Stadt ebenso vor wie die Maßnahmen, die in kommunalen Institutionen für Transparenz und Regeltreue sorgen. Der Leiter des Kreisrevisionsamts Christian Vettel informierte die türkischen Gäste über die Arbeit des Antikorruptionsbeauftragten des Kreises.

Integre Grundhaltung wichtig

„Es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter einer modernen Verwaltung mit einer integren Grundhaltung handeln und Werte wie Unbestechlichkeit und Transparenz leben – unsere Compliance-Richtlinie stellt dafür die Basis dar“, so Bürgermeister Rolf Richter. Stadtrat Adil Oyan ergänzte: „Wir freuen uns über das Interesse unserer türkischen Gäste an diesem Thema und geben unsere Erfahrungen auf diesem Gebiet gerne weiter.“ Nach dem Besuch in Bensheim sowie in Heusenstamm als weiterer beispielhafter Kommune fuhren die Mitglieder des Ethikrates – darunter hochrangige Parlamentsvertreter und Berater der Regierung – am Dienstag nach Berlin.

Dort stehen Gespräche im Innenministerium, bei der Organisation „Transparency International“, der „Hertie School of Governance“, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund sowie der Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung und abgeordnetenwatch.de auf dem Programm. Die Reise wird als Projekt in Vorbereitung eines möglichen türkischen EU-Beitritts von der Türkei und der EU finanziert. ps

