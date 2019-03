Turnpferd-Turnier der Voltigierer

Bensheim.Am Samstag (30.) und Sonntag (31.) findet in der Weststadthalle das 28. von Marion Schober ins Leben gerufene Turnpferdturnier des Reit- und Voltigiervereins Lindenhof-Schwanheim mit 820 Teilnehmern statt. Auch in diesem Frühjahr steht das beliebte Turnier als Start in die neue Wettkampfsaison auf dem Programm der Voltigier-Sportler.

Geturnt wird nicht auf dem Voltigierpferd, sondern auf dem Voltigier-Turnpferd. Vorteil des feststehenden Turnpferdes ist, dass äußerst präzise geturnt werden. Da auf dem Turnpferd die Übungen immer wiederholt werden können ohne den lebendigen Voltigierpartner unnötig zu belasten, ist das Turnpferd ein wichtiges Gerät für alle Voltigiersportler, schreibt der Verein.

Erst wenn alles pferdeschonend geturnt werden kann, kommt das Pferd zum Einsatz. Die Trainer, die bei Wettkämpfen sonst mit im Zirkel an der Longe stehen, dürfen bei diesem Wettkampf mit am Richtertisch Platz nehmen und haben somit die Möglichkeit, Tipps und erste Wertnoten mit nach Hause nehmen. Am Wochenende wird Voltigiersport in den verschiedensten Leistungsklassen gezeigt. Gruppen- und Doppelvoltigierer zeigen ihr Können. Neun Gruppen vom Lindenhof sind dabei. Die Kleinsten zeigen am Sonntag in der Mittagspause eine lustige Schaunummer.

Die Voltigierrichterinnen werden das Können der Sportler beurteilen und bewerten. Am Samstag beginnen die Wettbewerbe um 12 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr auf drei Zirkeln gleichzeitig.

Wie immer erwartet die Gäste ein Kuchen- und Salatbüfett, Bratwurst und Pommes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019