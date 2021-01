TV-Gottesdienst schlägt „Bares für Rares“

Bensheim.1,24 Millionen Menschen verfolgten vergangenen Sonntag die Gottesdienstübertragung aus der Gemeinde Heilig Kreuz in Auerbach. Zuzüglich derer, die die Sendung live auf digitalen Kanälen gesehen haben, schafft es die Quote auf 1,75 Millionen. Damit liegt der ZDF-Gottesdienst sogar über dem Marktanteil der quotenstarken Sendung „Bares für Rares“.

Nach vier Übertragungen im Jahr 2020 aus der Hospitalkirche, einer weiteren aus Heppenheim und einem Weihnachtsgottesdienst aus Fehlheim wurde nun zum ersten Mal aus der Auerbacher Heilig Kreuz Kirche übertragen. Zelebriert wurde der Gottesdienst von Pfarrer Heinz Förg, der während der Pandemie inzwischen einige TV-Übertragungen leitete, die notfallmäßig ins Bistum Mainz verlegt werden mussten.

Jahrelange Kameraerfahrung

Seine jahrelange Kameraerfahrung bewährte sich auch dieses Mal: Die Anrufer zeigten sich gewohnt begeistert von seiner authentischen, glaubwürdigen Art und seiner Präsenz. Er sprach in seiner Predigt über verlässliche Wegweiser, die in unserer Zeit besonders wichtig sind und leitete über zum großen Beton-Glasfenster des Künstlers Prof. Bruno Müller-Linow, der in einer Meditation zu seinem Fenster schrieb: „Halt und Wegweiser in dem großen Farbteppich mit allen unterschiedlichen Formen und Farben bleibt die Figur Christi.“

Eine tiefere Deutung der in dem Fenster dargestellten Figuren und Symbole erfuhren die TV-Zuschauer in einer Meditation, die Ulrich Kuther, Gemeindemitglied von Heilig Kreuz, selbst verfasst und souverän vorgetragen hatte. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst zur besonderen Freude der Zuschauer von dem Quartett des Jungen Vokalensemble Sankt Georg unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop, das längst etliche Fans in der TV-Gemeinde hat.

Carola Simrock, Elena Armada Hamm, Johannes Opfermann und Matthias Opfermann verzauberten, so Rückmeldungen bei der anschließenden Hotline, mit „ihren schönen Stimmen“, ihrem „fast himmlischen Gesang“ und einem sorgfältig ausgewählten Repertoire an Gotteslob-Liedern, in das man zu Hause mit einstimmen konnte. Wie brachte es eine erfahrene ZDF-Gottesdienstseherin aus Bremerhaven auf den Punkt: „Die Gottesdienste aus Bensheim sind die besten!“

Viele Menschen aus Heilig Kreuz und Sankt Laurentius haben sich am Übertragungswochenende eingebracht: Telefondienst, Unterstützung beim Auf- und Abbau, Betreuung des ZDF-Teams mit Kaffee, Getränken und Mittagessen, Versorgung des Pfarrzentrums und der Kirche, Hilfe in Sakristei und Kirchenraum – alles unter ständiger Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen.

Insgesamt waren zusätzlich zu der etwa 25-köpfigen ZDF-Crew gut 40 Menschen aus Bensheim im Einsatz. Für viele war diese Mitarbeit eine spannende Erfahrung, dass so ein ZDF-Fernsehgottesdienst immer eine große Gemeinschaftsleistung ist. Das ZDF-Team war beeindruckt und dankte Pfarrer Poggel und seiner Gemeinde ausdrücklich für die große Gastfreundschaft und das herzliche Miteinander.

7500 Anrufer in der Hotline

Der Fernsehgottesdienst wird in den kommenden Tagen und Wochen in Bensheim und vor allem in der Gemeinde Heilig Kreuz noch nachwirken. Schon jetzt ist klar: die Rückmeldungen der Zuschauer reißen so schnell nicht ab. Am Sonntag hatten sich 7500 Menschen durch die freundliche Einladung von Michaela Haag ermutigen lassen, zum Hörer zu greifen. Immerhin 800 Telefonate konnten in der Hotline von 10 bis 15 Uhr geführt werden.

Aber viele, die ihren Dank noch nicht loswerden konnten, werden nun anrufen oder schreiben. Wer diesen bunten Strauß an Rückmeldungen aus allen Teilen Deutschlands und weit über die Ländergrenzen hinweg bis nach North Carolina entgegennimmt, wird Altbekanntes vielleicht danach neu und anders sehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.01.2021