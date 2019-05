Auerbach.Über den Kunstweg nach Lindenfels führt am Sonntag, 19. Mai, die nächste Wanderung des OWK Auerbach.

Die Teilnehmer fahren um 9.12 Uhr mit dem Bus 669 an der Bushaltestelle Burggraf ab oder steigen um 9.22 Uhr am Bahnhof Bensheim zu. In Heppenheim geht es am Bahnhof mit dem Bus 667 um 10.07 Uhr weiter nach Fürth, wo die Wanderung beginnt.

Seit 2007 säumen auf einer Länge von vier Kilometern Werke von zehn Künstlern den Weg zwischen Fürth und Lindenfels, umgeben von Wiesen und Feldern, mit herrlichen Ausblicken zur Tromm und zur Burg. Hier wandern die Auerbacher entlang und nehmen den Rückweg über Kröckelbach. Drei Stunden Gehzeit wird für die 11,5 Kilometer lange Strecke veranschlagt. Eine Einkehr ist vorgesehen, kleine Rucksackverpflegung sollte aber mitgenommen werden.

Anmeldung erforderlich

Wegen der Bustickets ist eine Anmeldung bis Freitag, 17. Mai, bei der Wanderführerin Anne Scharf erforderlich, Telefon 06251 / 79968 (auf Anrufbeantworter sprechen). Gäste sind willkommen. red

