Bensheim.Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Donnerstag (24.) der international erfolgreiche Autor Shai Tubali um 20 Uhr in das Parktheater. Thema seines Vortrags ist: „Über die sieben geheimen Kräfte des Herzens“.

In seinem neuen Vortrag richtet er seine ganze Aufmerksamkeit auf das Herz. Das Herz ist die Quelle der stärksten und unzerbrechlichsten Kraft in uns. Sänger, Dichter und Erleuchtete auf der ganzen Welt erzählen seit Jahrtausenden von der Kraft der Liebe. Der Verstand neigt dazu, dies als eine romantische Illusion zu sehen, die wenig mit der Realität zu tun hat. Und doch hat man immer noch den starken Wunsch, tief in sich zu lauschen und mehr mit unserer Herzenergie verbunden zu sein.

Viele glauben, ihr Herz sei weich und schwach: Damit sind sie nicht allein, liegen aber völlig falsch. Das Herz ist stark und weise. Doch die Ängste, die unser Denken schuf, ließen uns das Herz vergessen, heißt es in der Ankündigung.

Der Vortrag enthüllt laut Veranstalter diese verborgene Wahrheit und hilft den Teilnehmern zu entdecken, wie sie ihre ruhenden Herzenskräfte wecken können. Der Wechsel von Gedankenwahrnehmung zu herzbasierter Wahrnehmung sei der erste Schritt auf dem Weg zur Erforschung der sieben Fertigkeiten. Der Vortrag beinhaltet auch einfache Meditationen, die helfen könnten, den Zuhörer auf einer Reise tief in den Kern seines Seins zu einem Reich jenseits von Worten zu führen.

Er biete zugängliche und doch tiefgründige Weisheit über die Kraft des Herzens und Ansätze zur Erschließung der Herzenergie. Es zeige auch, dass das Herz, das oft als unser verletzlichster und zerbrechlichster Ort wahrgenommen wird, tatsächlich die Quelle der größten Potenzials und größten Stärke sei. Mittlerweile dient Shai Tubalii seit 16 Jahren als spiritueller Lehrer. Er ist auch ein internationaler Autor, Vordenker und Dozent. Welche Rolle er auch einnimmt, der Fokus seiner Arbeit liege immer im Bereich psychologischer und spiritueller Transformation. Er sieht Spiritualität als etwas, das nicht von der Welt wegführt, sondern was mitten ins Herz des Lebens führt.

