Über die Römerstraße zur Kuralpe

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim wanderte Mitte Juli mit zwei Gruppen durch den nördlichen vorderen Odenwald.

Die Wanderung führte Gruppe 1 von Jugenheim zu den Ruinen des Nonnenklosters auf dem Heiligenberg, im eingezäunten Teil des Parks befindet sich neben der 900-jährigen Zentlinde ein etwa fünf Meter hohes vergoldetes Kreuz, das am 28. Mai 1866 zum Andenken an die Großherzogin Wilhelmine von ihren Kindern eingeweiht wurde. In der Nähe ist das Mausoleum, in dem die Särge der Battenberger Stammeltern aufgebahrt sind.

Kurz darauf erreichte die Wandergruppe Schloss Heiligenberg. Das Schloss war ursprünglich ein Landgut, das die Erzherzogin Wilhelmine 1827 kaufte und zu einem ländlichen Schloss umbauen ließ. Ihr Sohn Prinz Alexander, dessen Schwester mit dem russischen Zaren verheiratet war, baute das Schloss zu einer Großherzoglichen Sommerresidenz aus. Zu dieser Zeit war Schloss Heiligenberg Treffpunkt des Europäischen Hochadels. Die russischen, spanischen und hessischen Dynastien waren im 19. Jahrhundert miteinander verwandt.

Durch den Hochwald bergauf

Von hier führt der Weg durch den Hochwald gemächlich bergauf. Auf der Höhe angekommen geht es dann übers freie Gelände hinab zum Staffeler Kreuz, bekannt als Kuralpe. Hier steht das Restaurant „Kuralpe Kreuzhof“. Die erste Konzessionsvergabe fand im Jahre 1896 zugunsten von Jakob Schäfer für ein „Wohngebäude mit Trinkhalle“ statt. In der Zeit von 1896 bis zur Übernahme durch Familie Bormuth wechselte der Betrieb zwölf mal den Besitzer. Am 15. Mai 1906 wurde das Restaurant mit dem landwirtschaftlichen Betrieb Kuralpe-Kreuzhof von Ludwig Bormuth und seiner Ehefrau Elisabeth übernommen.

Als Ludwig Bormuth seine erste Bestellung bei der Brauerei aufgeben wollte, wurde er wegen seines Aussehens abgewiesen. Er war in Arbeitskleidung erschienen. Traurig machte er sich auf den Heimweg und wurde von einem Bekannten angesprochen, dem er sein Leid klagte. Der Freund bot ihm sofort Hilfe an und lieh ihm am nächsten Tag Frack, Zylinder und einen Gehstock mit einem silbernen Knauf. Die Brauerei behandelte den vornehmen Kunden sehr zuvorkommend und nahm die erste Bestellung entgegen.

Auf der alten Verbindungsstraße „Hutzelstraße“, die über die Odenwaldhügel mit einem herrlichen Ausblick in die nördliche Rheinebene führt, erreichten die Gruppen Steigerts. Steigerts wurde erst im Jahre 1772 besiedelt, als ein Siedler aus dem Besitz der Kirche ein Stück Land erwarb und sein Haus darauf erbaute.

Der Ort ist die kleinste Gemeinde von Seeheim-Jugenheim und liegt 416 Meter hoch. Im Dezember 2017 hatte Steigerts 89 Einwohner. Nach der Mittagseinkehr in der Gaststätte „Zum Talblick“, mit einer Aussicht bis zur Skyline von Frankfurt, ging es hinab, Richtung Ober-Beerbach bis zum Hauptwanderweg 14 (Saar-Rhein-Main-Weg) mit dem gelben Kreuz gekennzeichnet. Der Weg mündet in einen abwechslungsreichen Mischwald und führt am Rande eines Bannwaldes vorbei. Aus Gründen des Naturschutzes hat man hier ein Stück Wald sich selbst überlassen, der so zum „Urwald von morgen“ wird.

Gesund erreichte die Gruppe Jugenheim und trat von dort die Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Brigitte Bach bedankte sich bei den Wanderführerinnen Erna Jarz, Monika Schuchmann und Else Rittersberger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.08.2020