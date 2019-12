Überfall wird im ZDF nachgestellt

Bensheim.Um einen Überfall auf einen Bensheimer in seinem Haus aufklären zu können, wird am Mittwoch (11.) in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY – ungelöst“ der Fall von einem Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen vorgestellt.

Die Ermittler gehen von folgendem Geschehen aus: Zwei Männer überwältigten im vergangenen Jahr, am 17. Juli 2018, den Mann in seinem Haus in den Kappesgärten, während sich der dritte Täter mutmaßlich außerhalb aufhielt.

Mit Waffe bedroht

Sie drohten mit einer Schusswaffe und zwangen den Mann zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld. Die Räuber sollen einen ausländischen Akzent gesprochen haben und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie trugen lange schwarze oder blaue Kleidung, möglicherweise Berufskleidung. Zudem hatten sie Rucksäcke dabei und waren mit Skihauben maskiert (wir hatten berichtet).

Von einem möglichen Täter konnte ein Phantombild erstellt und veröffentlich werden. Die Person soll sich unmittelbar vor der Tat mit anderen Personen im Bereich Europa-Allee, Beginenstraße und am Berliner Ring aufgehalten haben. Die mutmaßlichen Täter konnten bislang nicht identifiziert werden.

Die Polizei in Heppenheim hat für Hinweise die Rufnummer 06252/706516 geschaltet. Hinweise können auch über die zentrale Telefonnummer der Kripo, 06252/7060, gegeben werden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019