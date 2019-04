Überlaufbecken wird saniert

Bensheim.Der KMB als Kanalnetzbetreiber prüft nach den gesetzlichen Vorgaben jedes Jahr die Kanalbauwerke. Dabei wurde festgestellt, dass die Decken und Wände im Regenüberlaufbecken Wilmshausen unter dem Parkplatz und der Grünfläche am Dorfgemeinschaftshaus Wilmshausen Schäden aufweisen und saniert werden müssen. Dies erfolgt unterirdisch, da nur die Betonoberflächen gereinigt und neu beschichtet werden.

Das Regenüberlaufbecken muss allerdings außer Betrieb genommen werden. In diesem Zusammenhang erfolgt auch gleichzeitig ein Umbau im Beckenablauf. In den vergangenen Jahren wurde bei Starkregen immer wieder festgestellt, dass im Unterlauf Richtung Schönberg Wasser aus dem Schachtdeckel austrat. Dies lag unterem anderen daran, dass mehr Wasser in den Kanal abgegeben wurde, als der Kanal aufnehmen konnte. Im Ergebnis der hydraulischen Prüfung des Abwasserkanals wurde daher festgelegt, diese Ungenauigkeit der Abwasserableitung zu beseitigen. Im Auslauf des Regenüberlaufes wird nun ein Entleerungspumpwerk eingebaut, das eine definierte Menge Abwasser aus dem Regenüberlaufbecken über die vorhandene Messeinrichtung pumpt. Somit könne ein Wasseraustritt aus dem Kanal besser gesteuert, oder reduziert werden, schreibt der KMB. Aufgrund des gewählten Standortes ist mit Baustellenverkehr im Bereich der Zufahrt und der Parkplätze des Dorfgemeinschaftshauses zu rechnen.

Beide Vorhaben werden zwischen dem heutigen Montag (8.) und voraussichtlich dem 9. August durchgeführt. In diesem Zeitraum sind die Parkmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus eingeschränkt, jedoch ist eine Zufahrt möglich.

Der KMB bittet bereits schon jetzt um Verständnis und ist bemüht, die Beeinträchtigung so kurz wie möglich zu halten. Bei Rückfragen oder Anregungen steht Jürgen Mischler vom KMB, Telefon 06251/109632 zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019