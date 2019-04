Überraschung zum 85. Geburtstag

Bensheim.So eine tolle und über viele Jahre währende Nachbarschaft zwischen zwei Frauen ließ Bürgermeister Rolf Richter die städtischen Vorgaben, dass er eigentlich erst ab dem 90. Geburtstag persönlich Glückwünsche überbringt, vergessen. „Wenn sie sich so nett gegenseitig kümmern und unterstützen, dann gratuliere ich persönlich“, so Richter.

Am Ostersamstag gratulierte er Adelheid Wohlert, geborene Kozian, zu ihrem 85. Geburtstag. Bei der Stadt vorgesprochen hatte Yvonne Bender, die mit der Jubilarin nachbarschaftlich befreundet ist. Adelheid Wohlert wurde in Klein Malga im Kreis Neidenburg in Ostpreußen geboren. Aufgewachsen ist sie in Plönen. Vertrieben nach Mecklenburg-Vorpommern, verbrachte sie ihre Jugend in Rattey. 1954 heiratete sie Alfons Wohlert und zog nach Penzlin. Wegen der Arbeit ihres Mannes kam sie nach Sachsen und arbeitet sehr engagiert bis zu ihrem Ruhestand in der Radeberger Brauerei.

Die Tochter, die 1984 nach Bensheim kam, holte ihre Mutter nach dem Tode des Vaters hierher. „Sie hegt und pflegt mich“, sagt Adelheid Wohlert, deren Hobby früher der Garten hinter dem Haus in der Freiherr-vom-Stein-Straße war. Zu den vielen Gratulanten gehörten neben der Familie viele Freunde und Bekannte – aber auch das Enkel- und das Urenkelkind. df

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019