UFO kommt zur Abschiedstournee ins Rex

Bensheim.Auf „Last Orders – 50th Anniversary Tour“ ist die britische Rockband UFO, die am Sonntag, 28. Juli, zum letzten Mal im Musiktheater Rex in Bensheim spielen wird. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Bereits 1969 benannte sich die Londoner Band nach dem beliebten Live-Club UFO. Über viele Dekaden war die Formation, wenngleich auch mit einigen Line-Up-Wechseln, weltweit erfolgreich und begeisterte mit fantastischen Alben und Konzerten.

Doch nun verabschiedet sich auch diese Legende von der Bühne, denn die Rock-Giganten möchten noch auf hohem Niveau von der Bühne abtreten. Phil Mogg, charismatischer Sänger der Band, und ebenso wie Drummer Andy Parker von Anfang an dabei, erklärte, dass dies die Abschiedstournee von UFO sein wird.

Eine letzte Chance also, Songs wie beispielsweise „C’mon everybody“, „Boogie for George“, „Only You Can Rock Me“ oder „Doctor Doctor“ noch von UFO live zu hören. red/Bild: Martin Huch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.07.2019