Um die Nächsten und Armen kümmern

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim nimmt jedes Jahr die Fastenzeit zum Anlass, mehrere religiöse Veranstaltungen ihren Mitgliedern und Interessierten anzubieten. So hielt zum Beginn der diesjährigen Fastenzeit der Präses der Kolpingsfamilie, Pfarrer Heinz Förg, im gut besuchten Breuersaal des Kolpinghauses bereits eine Besinnung und Hinführung in diese Zeit.

Zwar stehe – wie es der Name sagt – im Mittelpunkt dieser 40 Tage vor Ostern das Fasten, aber auch der Nächstenliebe und vor allem dem Gebet solle in dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sich Zeit nehmen für das Gebet, sich aus dem Alltäglichen zurückziehen, Gewohnheiten hinterfragen und ruhig werden, so finde man zu sich selbst und zu Gott. Förg stellte eine Textstelle aus Jesaia 58, 1-9a, in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Darin wird beschrieben, was Gott unter wirklichem Fasten versteht: sich um die Nächsten und besonders um die Armen und Hilfsbedürftigen kümmern.

Im Fokus der anschließenden Erörterungen stand aktuell das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe, wonach das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und insoweit die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst. Wie aus den zahlreichen Wortmeldungen zu erkennen war, berühren diese Frage und die jetzt erfolgte rechtliche Würdigung doch sehr viele Menschen.

Die nächste Veranstaltung der Kolpingsfamilie ist am 19. März, dem Festtag des Heiligen Josef. Der Präses der Kolpingsfamilie Pfarrer Heinz Förg wird den Gottesdienst um 18.30 Uhr (nicht 18 Uhr) in der Hospitalkirche zu Ehren des Heiligen Josef mit den Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern und der Pfarrgemeinde Sankt Georg feiern.

Die Kolpingsfamilie pflegt dabei eine Tradition, geht doch das „Josef-Schutz-Fest“ unmittelbar auf Adolph Kolping zurück, der den Heiligen sehr verehrt hat. So steht beispielsweise eine Figur des Heiligen Josef auf einem Außensims des Bensheimer Kolpinghauses. Nach dem Gottesdienst sind die Mitglieder und Gottesdienstbesucher – besonders natürlich die Josefs – zu einem gemütlichen Ausklang im Kolpinghaus willkommen.

Zwei weitere Termine in der Fastenzeit sind dann noch die Besinnung zur Karwoche mit Präses Heinz Förg am 1. April um 19 Uhr im Kolpinghaus und am Gründonnerstag die Gebetsstunde um 21 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius.

Schließlich bietet noch die Kolpingsfamilie Heppenheim am Samstag, 21. März, zum Tag des Wassers um 15 Uhr ein Treffen am Jochimsee-Anglersee in der Gunderslachstraße (gegenüber Auto-Lerchl) in Heppenheim an. Dort wird ein Vertreter des Anglervereins über den See und die Fischerei sprechen. Zu allen diesen Terminen sind die Mitglieder der Kolpingsfamilie und Interessierte willkommen. red

