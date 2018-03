Umstrittener Kohle-Import

Anzeige

Bensheim.„Mountaintop Removal“: Der Dokumentarfilm, den die Menschenrechts-Initiative Bergstraße (MIB) kürzlich im Bensheimer Haus am Markt zeigte, machte die wohl brutalste Art der Steinkohleförderung deutlich. In West-Virginia/USA werden die Bergkuppen ganzer Regionen weggesprengt, um die darunter liegende Steinkohle abbauen zu können. Zurück bleiben riesige Kraterlandschaften, verlassene Siedlungen und zahllose Opfer des Kohleabbaus, die insbesondere an Lungenkrebs leiden.

Es sind Mega-Konzerne wie der US-Bergbaukonzern Drummond, die auch in Kolumbien für deutsche Energieversorger Steinkohle abbauen. Schon jetzt beziehe Deutschland die meiste Steinkohle aus Kolumbien, obwohl die Braun- und Steinkohlemeiler das größte Klimaproblem des Landes sind. Wenn 2018 die letzten deutschen Kohlezechen geschlossen werden, steigen die Importe voraussichtlich weiter an.

„Die Ausweitung der Abbaugebiete bedeutet immer auch massive Umweltschäden und die Vertreibung – Umsiedlung genannt – von Siedlungsbewohnern und Kleinbauern, notfalls mit Gewalt“, so MIB-Sprecher Rainer Scheffler in einer kurzen Einführung.